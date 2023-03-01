Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı

Premier Lig ekibi Leicester City ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile ön anlaşma imzaladı. Milli futbolcu, Freiburg'dan 21 milyon euro bonservisle transfer olduğu İngiliz ekibinden, bedelsiz ayrılacak. Bu sezon teknik direktör Brendan Rodgers ile problem yaşayan Çağlar, ligde sadece 4 maçta forma giyebildi.