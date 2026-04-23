İtalya Kupası'nda Lazio, Inter'in finaldeki rakibi oldu

İtalya Kupası yarı finalinde Lazio, Atalanta'yı penaltılarla 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. Normal süre ve uzatmalarda 1-1 sona eren maçta, Lazio'nun kalecisi Edoardo Motta, penaltılarda rakibinin 4 vuruşuna da izin vermedi.

İlk maçı 2-2 berabere biten İtalya Kupası yarı final rövanşında Atalanta, New Balance Arena'da Lazio'yu ağırladı.

Alessio Romagnoli'nin 84 ve Mario Pasalic'in 86. dakikada attığı gollerle mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmadı ve penaltı atışlarına geçildi.

Konuk takımın kalecisi Edoardo Motta'nın 4 vuruşta gole izin vermediği penaltılarda rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Lazio, finale kaldı ve Inter'in rakibi oldu.

Lazio ile Inter arasındaki final maçı, 13 Mayıs'ta oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor

Memur kadınların doğum izni artırılıyor! TBMM'de kabul edildi
Haberler.com
500

''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil

İran'dan yeni "Hürmüz" açıklaması! Dünyayı ateşe atmakta kararlılar
Osimhen'in geri dönüşü gergin oldu

Maç sonunda sinirleri gerildi

Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog

Şu bel altı muhabbetin iğrençliğine bakar mısınız?

''Arda Güler'i sevmiyor'' denen Mbappe'den tüm iddiaları boşa çıkaran paylaşım

''Arda'yı sevmiyor'' denen Mbappe tek hareketiyle herkesi susturdu
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı

''Biliyorduk'' deyip derbi öncesi G.Saray'ın zayıf karnını açıkladı
Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir transfer daha yaptı