LastikPark, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Resmi Sponsoru Oldu

LastikPark, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile imzaladığı anlaşmayla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu. TBF Başkan Vekili Ömer Onan ve Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik'in katılımıyla gerçekleşen imza töreni İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. LastikPark, Türk basketboluna destek vererek ligimize değer katmayı hedefliyor.

LastikPark, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile imzaladığı anlaşmayla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru oldu.

LastikPark'dan yapılan açıklamaya göre, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik, TBF Yönetim Kurulu üyeleri ile TBF ve LastikPark yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen imza töreni İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBF Başkan Vekili Onan, Türk lastik sektörünün önde gelen oyuncularından LastikPark ile anlaşmalarından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"LastikPark önümüzdeki sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsoru olarak gücümüze güç katacak. Türk basketboluna destekleri için Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik'e teşekkür ediyorum. Birbirinden güçlü markalarımızın desteğiyle ilerlemek ligimize değer katıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Avrupa'nın en başarılı takımlarının mücadelesine sahne oluyor. Ligde geçtiğimiz sezon birbirinden keyifli karşılaşmalar izledik. Bu sezon da hiç kuşkusuz rekabet seviyesi en üst düzeyde olacak. LastikPark ile iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum."

"Spora ve sporcuya değer katacak çalışmalara devam edeceğiz"

Tatko Lastik Genel Müdürü Vedat Özçelik de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin destekçileri arasında yer alacak olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Özçelik, Türkiye'nin en büyük çok markalı lastik perakende zinciri LastikPark olarak, spora ve sporcuya değer katacak çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu doğrultuda Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk basketboluna katkı sağlayacak önemli bir iş birliğine imza attık. LastikPark olarak bugüne dek iş birliği yaptığımız global lastik markalarıyla 81 il, 500 noktada araç kullanıcılarının yol heyecanına ortak olduk. Şimdi ise bu heyecanı basketbol sahalarına taşıyoruz. Yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi sponsorları arasında yer almaktan ve lig serüvenine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin en sevilen ve tercih edilen lastik mağazacılığı markası olma hedefimizin yanı sıra sosyal fayda sağlayacak farklı alanlarda da tüketicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz."