Laliga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli olacak - Haberler

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Laliga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli olacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Laliga'ya yükselecek son takım D-Smart'ta belli olacak

LaLiga'da play-off heyecanı yarı final maçlarıyla birlikte D-Smart ekranlarında başlıyor.

LaLiga'da play-off heyecanı yarı final maçlarıyla birlikte D-Smart ekranlarında başlıyor. 22 takımın mücadele ettiği İspanya 2'nci Ligi'nde normal sezonunun ardından Almeria ve Valladolid, LaLiga'ya yükselmeyi başarmış; Eibar, Las Palmas, Tenerife ve Girona ise play-offlarda mücadele etme hakkı yakalamıştı. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı finallerin ardından, LaLiga'ya yükselecek son takım 11 ve 19 Haziran tarihlerinde oynanacak final maçlarıyla belli olacak. Finalin iki ayağı da D-Smart'tan canlı yayınlanacak.

Yarı final maçlarının yayın programı şöyle:

1 HAZİRAN ÇARŞAMBA

22.00 Tenerife - Las Palmas (CANLI) Spor Smart

2 HAZİRAN PERŞEMBE

20.00 Girona - Eibar (CANLI) Spor Smart

RÖVANŞLAR

4 HAZİRAN CUMARTESİ

22.00 Las Palmas - Tenerİfe (CANLI) Spor Smart

5 HAZİRAN PAZAR

19.30 Eibar - Girona (CANLI) Spor Smart


Demirören Haber Ajansı / Spor

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