Haberler

Luka Doncic 33 sayı attı, Lakers deplasmanda kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 mağlup ederek sezonun 27. galibiyetini elde etti. Luka Doncic, 33 sayı ve 11 asistle dikkat çekti. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Mavericks, toplamda 27. yenilgisini aldı.

NBA'de Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'i 116-110 yenerken, Sloven basketbolcu Luka Doncic 33 sayı, 11 asistle double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 6 karşılaşmayla devam etti. Los Angeles Lakers, American Airlines Center'da karşılaştığı Dallas Mavericks'i 116-110'luk skorla mağlup etti. Bu sezonki 27. galibiyetini kazanan Lakers, Luka Doncic 33 sayı, 11 asistle double double yaparken, LeBron James ve Rui Hachimura da 17'şer sayıyla katkı verdi. Ligde 4 maçlık galibiyet serisini sona eren ve toplamda da 27. yenilgisini alan Dallas'ta ise Max Christie 24 sayı, Naji Marshall da 21 sayıyla mücadele etti.

Minnesota Timberwolves ile Golden State Warriors arasında oynanması planlanan müsabaka ise güvenlik önlemleri nedeniyle ertelendi. NBA tarafından yapılan açıklamada, müsabakanın bugün oynanacağı açıklandı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 119 - Washington Wizards: 115

Philadelphia 76ers: 109 - New York Knicks: 112

Orlando Magic: 105 - Cleveland Cavaliers: 119

Chicago Bulls: 114 - Boston Celtics: 111

Dallas Mavericks: 110 - Los Angeles Lakers: 116

Utah Jazz: 116 - Miami Heat: 147 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İstanbul'daki kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi

Kesik baş cinayetinde beklenen itiraf geldi! Sorguda açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Görüntüler ortaya çıktı! Başı kesik kadın cesedini çöpe böyle bırakmışlar

Vahşetin görüntüleri! Parçaladıkları kadını çöpe böyle atmışlar
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü

MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç yürekleri ağza getirdi
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti