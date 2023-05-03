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Lakers, Golden State'i yenerek seriye galibiyetle başladı

Lakers, Golden State'i yenerek seriye galibiyetle başladı

Spor Haberleri

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 117-112'lik skorla mağlup etti.

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 117-112'lik skorla mağlup etti.

NBA play-off'larında heyecan 2 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı yarı final ilk maçında Los Angeles Lakers, konuk olduğu geçen yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı 117-112 yendi ve seriye galibiyetle başladı. Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaund ve 5 asist, LeBron James de 22 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 27 sayı, 6 ribaund ve 3 asisti, Klay Thompson'un da 25 sayı, 4 asist ve 3 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin 2. maçı, 4 Mayıs'ta yine Golden State'in sahasında yapılacak.

Knicks, Heat karşısında seriyi 1-1'e getirdi

Doğu Konferansı yarı final ikinci maçında New York Knicks, evinde Miami Heat'i 111-105'lik skorla mağlup etti ve seride durumu eşitledi. Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı ve 5 ribaund, Julius Randle 25 sayı, 12 ribaund, R. J. Barrett de 24 sayı ve 3 asistle mücadele etti. Heat'te ise Caleb Martin 22 sayı ve 8 ribaund, Gabe Vincent 21 sayı, 5 asist ve Max Strus da 17 sayıyla oynadı. Serinin 3. karşılaşması, 6 Mayıs'ta Miami'de oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Golden State Warriors Los Angeles Lakers Spor Haberler

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