Kyzikos Ultra Maratonu Erdek'te Coşkuyla Gerçekleşti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde gerçekleştirilen 6. Kyzikos Ultra Maratonu, yurt içi ve dışından katılan sporcuyla bu yıl da renkli ve heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı. 65, 35, 20 ve 5 kilometre parkurlarında yarışan sporculara ödülleri yağmur altında verildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kyzikos Ultra Maratonu düzenlendi.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen maratona yurt içi ve dışından katılan çok sayıda sporcu 65, 35, 20 ve 5 kilometre parkurlarında yarıştı.
Sağanağa rağmen coşkulu geçen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Spor