Kyzikos Ultra Maratonu Erdek'te Coşkuyla Gerçekleşti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kyzikos Ultra Maratonu düzenlendi.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen maratona yurt içi ve dışından katılan çok sayıda sporcu 65, 35, 20 ve 5 kilometre parkurlarında yarıştı.

Sağanağa rağmen coşkulu geçen yarışlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.