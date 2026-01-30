Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda hedef galibiyet serisini sürdürmek

Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında yarın sahasında VakıfBank ile yapacağı maçı kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Aksaray ekibinin başantrenörü Dehri Can Dehrioğlu, AA muhabirine, ligde ilk yarının sonlarına doğru takımının yükselişe geçmeye başladığını söyledi.

İkinci yarının başlamasıyla bunu devam ettirdiklerini belirten Dehrioğlu, "Oynadığımız ilk 2 maçı kazanma şansımız çok yüksekti, elimizden kaçırdık. Son 3 maçımızı kazandık, bu yükselen grafiğimizi sezon sonuna kadar devam ettirmeye çalışacağız. Önümüzdeki 4 maçtan 3'ünü kazanırsak bir alt lige düşmekten kurtulmuş olacağız." dedi.

Dehrioğlu, yarınki rakipleri VakıfBank'ın çok iyi ve kaliteli bir takım olduğunu dile getirdi.

VakıfBank'ın Aksaray'a temkinli geleceğine değinen Dehrioğlu, şöyle konuştu:

"Salonumuz deplasman takımları için zor bir yer. Burada maçlar pek kolay geçmiyor. Başka takımlarla buraya geldiğimde de rahat ayrılamıyordum. VakıfBank'ın takvimi çok yoğun. Hafta sonu, hafta içi sürekli maç oynuyorlar. Kuzeyboru her maça galibiyet parolasıyla hazırlanır, bu maçı da inşallah kazanacağız. Maçla ilgili teorik önlemlerimizi aldık, uygulamadaki önlemleri de alacağız. Taraftarlarımızı maçlarımıza bekliyoruz."

"Takımın içerisinde hava gayet iyi"

Pasör Lila Şengün ise sezonun ilk yarısında takımın ritmini bulmakta zorlandığını belirtti.

Takım olarak iniş ve çıkışlarının çok fazla olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"İkinci yarının başından itibaren hem antrenman temposunun artmasıyla hem de sporcuların birbirinin dilini çözmesiyle oyun stilimiz ve tempomuz arttı. Bu durum maçlara da yansıyor. Takımın içerisinde hava gayet iyi. Sezonu iyi tamamlayabilmemiz için önümüzde birkaç hedef maçımız var. VakıfBank gibi büyük kulüplerle maç yapmak her zaman zordur. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Rakibimizin kim olduğundan çok, bizim ne yapacağımız önemli. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda güzel bir oyun oynayarak kazanmak istiyoruz. VakıfBank maçında oyunumuzu sahaya daha da geliştirerek yansıtabilirsek iyi bir galibiyet alabiliriz. Saha avantajımızı sonuna kadar kullanmak istiyoruz."