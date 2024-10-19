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Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'na 3-1 Mağlup Oldu

Kuzeyboru, Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'na 3-1 Mağlup Oldu
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Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Kuzeyboru, evinde Türk Hava Yolları'na karşı 3-1'lik skorla yenilerek sezonuna kötü bir başlangıç yapmış oldu.

Erkan ALTUNTAŞ / AKSARAY, -

SALON: Aksaray

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı

KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık, Tran Thi Thanh Thuy, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)

TÜRK HAVA YOLLARI: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)

SETLER: 18-25, 31-29, 22-25, 18-25

SÜRE: 119 dakika (33, 35, 29, 22)

Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türk Hava Yolları Yerel Haberler Yaşam Spor

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