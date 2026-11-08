Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yenerek ligdeki 5. galibiyetini aldı

Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yenerek ligdeki 5. galibiyetini aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 24-26, 24-26 ve 23-25'lik setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla Kuzeyboru ligdeki 5. galibiyetini alırken, ev sahibi Zerenspor 6. kez mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Sadettin Deneri, Meryem Tekol Pelenk
Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Merve Biçer)
Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık, Szczurowska, Czyrnianska, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Tutku Burcu Yüzgenç, Wilmarie)
Setler: 24-26, 24-26, 23-25
Süre: 82 dakika
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla konuk ekip ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım ise 6. kez mağlup oldu.