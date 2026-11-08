Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yenerek ligdeki 5. galibiyetini aldı

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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Sadettin Deneri, Meryem Tekol Pelenk

Zerenspor: Aslıhan Kılıç, Franklin, Dicle Nur Babat, Nicoletti, Fatma Şekerci, Dodson (Ceren Önal, Merve Biçer)

Kuzeyboru: Tuğba Şenoğlu İvegin, Yaren Işık, Szczurowska, Czyrnianska, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Buse Sonsırma Kayacan, Gülce Güçtekin, Tutku Burcu Yüzgenç, Wilmarie)

Setler: 24-26, 24-26, 23-25

Süre: 82 dakika

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla konuk ekip ligdeki 5. galibiyetini elde etti. Ev sahibi takım ise 6. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA