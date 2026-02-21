Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Voleybol: Sultanlar Ligi
Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru, seyircisi önünde Aras Kargo'yu 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 31-29, 25-14 ve 25-22'lik sonuçlarla tamamlandı.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Ece Hitayca)

Aras Kargo: Aslıhan Kılıç, Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Gamboa, Özgenur Çetiner (Simay Kurt, Sude Taşbaş, İrem Çor, Defne Başyolcu)

Setler: 31-29, 25-14, 25-22

Süre: 90 dakika (39, 24, 27)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
