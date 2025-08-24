Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.

ALTIN MADALYA KUZEY'İN

Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.

İKİNCİ DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONU

Kuzey, böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.