Kuzey Tunçelli bir kez daha Dünya Şampiyonu
Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi oldu. Milli yüzücü böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de ikinci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.
Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda yarışan 17 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbestte altın madalya kazandı.
ALTIN MADALYA KUZEY'İN
Romanya'nın Otopeni kasabasındaki organizasyonun son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Kuzey, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.
İKİNCİ DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONU
Kuzey, böylece 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de 2'nci dünya gençler şampiyonluğuna ulaştı.