Kütahyaspor, İki Futbolcusuyla Yollarını Ayırdı

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TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, Emir Ali Demlikoğlu ve Cemal Kaya ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Kulüp, futbolculara emekleri için teşekkür etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor Kulübü, iki futbolcusu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedilen Emir Ali Demlikoğlu ve Cemal Kaya'ya kulübümüze vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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