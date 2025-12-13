Haberler

Kütahyaspor sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta lider Kütahyaspor, sahasında Eskişehirspor ile 1-1 berabere kalarak puan kaybetti ancak liderliğini sürdürdü.

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Kütahyaspor, mücadelenin 2. dakikasında Aykut Çift'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda Eskişehirspor, beraberlik için ataklarını sıklaştırdı. Konuk ekip, 80. dakikada Mehmet Fuat Gölbaşı'nın vuruşuyla skoru dengeledi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla ligde 8 maç sonra ilk kez puan kaybeden Kütahyaspor, 32 puanla liderliğini sürdürdü. Mavi-lacivertliler, yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Kütahyaspor, ligin 14. haftasında Bornova 1877 deplasmanında sahaya çıkacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
