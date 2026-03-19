Kütahyaspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik ile yollar ayrıldı

Kütahyaspor, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son 5 haftaya girerken, en yakın rakibi Eskişehirspor'un 6 puan önünde liderliğini sürdüren Kütahyaspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin ikinci yarısında takımın başına getirilen Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.

Kütahyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek, özveri ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı