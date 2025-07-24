Kütahyaspor, Ali Akkuş ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kütahyaspor, orta saha oyuncusu Ali Akkuş ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Bonservisi 1. Lig takımlarından Çorum FK'da bulunan Akkuş, geçtiğimiz sezonu 2. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Adana 01 FK'da kiralık olarak geçirmişti.

1999 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde dünyaya gelen ve futbola TKİ Tavşanlı Linyitspor altyapısında başlayan Ali Akkuş, daha sonra Kasımpaşa ve Kahramanmaraşspor formalarını giydi. Memleketinin takımı Somaspor'a transfer olan Akkuş, burada geçirdiği 3 sezonda 99 maça çıkarak takımın 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

Başarısıyla dikkat çeken genç oyuncu, ardından Çorum FK'ya transfer olarak 2. Lig şampiyonluğu yaşadı. Kariyerinde İnegölspor, Kastamonuspor ve son olarak Adana 01 FK'da kiralık olarak forma giyen Akkuş, orta sahada 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda görev alabiliyor.

Kütahyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Ali Akkuş'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA