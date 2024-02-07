Kütahya Valisi Musa Işın, spor yatırımlarını inceledi
Kütahya Valisi Musa Işın, Akkent Mahallesi'nde devam eden spor yatırımlarını yerinde inceleyerek Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz'dan detaylı bilgiler aldı. Spor kompleksinde çalışmaların hızla ilerlediğini kaydeden Vali Işın, okçuluk salonunun yüzde 95'inin, 1000 kişilik spor salonunun ise yüzde 55'inin tamamlandığını belirterek tesislerin Kasım ayı içerisinde hizmete açılacağını söyledi.
Kütahya Valisi Musa Işın, Akkent Mahallesi'nde devam eden spor yatırımlarını yerinde inceleyerek Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Turhan Yavuz'dan detaylı bilgiler aldı.
Spor kompleksinde çalışmaların hızla ilerlediğini kaydeden Vali Işın, okçuluk salonunun yüzde 95'inin, 1000 kişilik spor salonunun ise yüzde 55'inin tamamlandığını belirterek tesislerin Kasım ayı içerisinde hizmete açılacağını söyledi. - KÜTAHYA