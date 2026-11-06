Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Valisi Işın, 52 lisanslı sporcusu olan spor kulübünü ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Valisi Işın, 52 lisanslı sporcusu olan spor kulübünü ağırladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları ve heyetini makamında ağırladı. Işın, sportif faaliyetler hakkında bilgi alıp başarı diledi; kulübün 24'ü kız, 28'i erkek toplam 52 lisanslı sporcusu bulunuyor.

Kütahya Valisi Musa Işın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcuları ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette Vali Işın, kulübün yürüttüğü sportif faaliyetler ve sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Genç sporcularla yakından ilgilenen Işın, sporcularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ile kuruluşlardan reşit olarak ayrılan gençlerin sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, çalışmalarını farklı branşlarda sürdürüyor.

Kulübün 24'ü kız, 28'i erkek olmak üzere toplam 52 lisanslı sporcusu bulunuyor.

Sporun çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimindeki önemine değinen Vali Musa Işın, genç sporculara başarılar dileyerek sportif faaliyetlerinde başarılarının devamını temenni etti.

Ziyaretin sonunda sporcular tarafından Vali Işın'a, üzerinde ismi ve 43 numarası bulunan forma hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

Fenomen cinayetinde dehşet! Başı başka, bacakları başka yerde bulundu
Gelin kendini kurtardı, damat fena yakalandı

Gelin kaçıp kurtuldu, damadı fena dövdüler
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış12

8 kişiyi öldüren seri katilin ilk ifadesi! Derdi buymuş
8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü 'MİT mensubuyum' diyerek tehdit etmiş

Dehşete düşüren kaçış! Gasbettiği aracın sürücüsünü böyle tehdit etmiş
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
Kevin Durant'ten Alperen Şengün'e övgü dolu sözler

Öve öve bitiremediği ismi tahmin etmeniz hiç de zor değil
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

Eşinden 2 yıl önce boşanmış! 8 kişinin katili bakın ne iş yapıyormuş
8 kişiyi öldüren katliam zanlısına hastane önünde öfke: Salın şunu 2 dakika

Katliam zanlısını görünce deliye döndüler: Salın şunu 2 dakika