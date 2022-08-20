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Kütahya spor haberi | Belediye Kütahyaspor, stoper Onur Şirin ile sözleşme imzaladı

Kütahya spor haberi | Belediye Kütahyaspor, stoper Onur Şirin ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Kütahya spor haberine göre Belediye Kütahyaspor, Düzcespor'dan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Onur Şirin ile sözleşme imzaladı.

Belediye Kütahyaspor, Düzcespor'dan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Onur Şirin ile sözleşme imzaladı.

Transferle ilgili Belediye Kütahyaspor kulübünden yapılan açıklamada," İzmir doğumlu olan Onur 3.Ligde 3,5 sezon Batman Petrolspor formasını giydikten sonra devre arasında gittiği Erbaaspor ile 19 resmi maçın tamamında oynadı. Sonraki sezon Tarsus İdman Yurdu'na transfer olan başarılı stoper burada Play-Off maçlarıyla beraber şampiyonluğa ulaşmayı başardı. 2.Lige yükselen Tarsus'da üç sezon daha başarıyla forma giydi ve geçen sezon başında Düzcespor'a transfer oldu. 29 resmi maçta oynadı ve takımının zorlu 2.grupta şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Belediye Kütahyaspor Tarsus İzmir Spor Haberler

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