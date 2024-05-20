Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Spor Tesislerinin Açılışı Gerçekleştirildi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ), yapımı tamamlanan spor tesislerinin açılışı gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın, Germiyan Yerleşkesi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletin spor alanında yapılan yatırımlara büyük önem verdiğini söyledi.

Her alanda Kütahya'ya yatırımların sürdüğünü belirten Işın, "Kütahya'ya 7 milyar 800 milyon liralık yatırım yapıldı. Bu miktarın içinde kamu harcamaları, güncel, cari kamu harcamaları, Özel İdare bütçesi yok. Bu yoklara rağmen ilimize tahsis edilmesi bizim için fevkalade önemli bir rakamdır ve önemli bir yatırım olacaktır." dedi.

KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin de öğrencilerin kaliteli eğitimin yanında daha kullanışlı spor tesislerinde buluşmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Açılışı gerçekleştirilen tesislerin maliyetinin 10 milyon lira olduğunu bildiren Tekin, "Yılın sonuna kadar tüm kampüsün altyapısının, çevre güvenliğinin sağlanması, kameraları, altyapısı, fiber altyapısı ve bina altyapısı olarak da yaklaşık 100 milyon civarında ödenek harcanmış olacak." ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Nazende Yücel'in kişisel resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.