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Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda Togg heyecanı

Kütahya Dumlupınar Stadyumu'nda Togg heyecanı

Spor Haberleri

Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor maçına Togg otomobili damga vurdu.

Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan Belediye Kütahyaspor- Eskişehirspor maçına Togg otomobili damga vurdu.

Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan Belediye Kütahyaspor-Eskişehirspor maçına Togg getirildi. Kütahyalı vatandaşlar gün boyu TOGG otomobiline yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yaptığı açıklamada, "Maçı 1-0 üstünlükle tamamlayan Kütahya sporumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Taraftarlarımız hem galibiyet, hem de yerli ve milli otomobilimiz Togg'u yakından görmenin heyecanını yaşadı" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Belediye Kütahyaspor Eskişehirspor Dumlupınar TOGG Spor Haberler

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