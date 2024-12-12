Kütahya'da Kız Öğrenciler Arası Badminton Turnuvası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kütahya'da "Okul Sporları" kapsamında il genelinde düzenlenen kız öğrenciler arası badminton turnuvasında dereceye giren takımlar, düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Linyit Ortaokulu spor salonunda gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Turan Yavuz, Okul Sporları Şube Müdürü Yusuf Tuyan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Turnuvada Atatürk Anadolu Lisesi birinci, Fen Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi üçüncü ve Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Turnuva, öğrenciler arasındaki spor sevgisini ve rekabet ruhunu teşvik etmeyi hedeflerken, başarılı takımlar coşkuyla ödüllendirildi. Sporun birleştirici gücünün ön plana çıktığı organizasyonda, katılımcılar ve izleyiciler keyifli anlar yaşadı. - KÜTAHYA