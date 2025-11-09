Haberler

Kuşadası'nda Uluslararası CrossFit Şampiyonası Başladı

Kuşadası'nda Uluslararası CrossFit Şampiyonası Başladı
Güncelleme:
Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası CrossFit Şampiyonası, 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular, çeşitli branşlarda parkurlarda yarışarak kendi limitlerini zorluyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde katılımcıların limitlerini zorlayan Uluslararası CrossFit Şampiyonası başladı. Renkli görüntülere sahne olan organizasyona 12 ülkeden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Kuşadası, Uluslararası CrossFit Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı. 2017 yılından bu yana Kuşadası'nda düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerden yaklaşık 500 sporcu katıldı.

Sporcular olimpik halter, cimnastik, yüzme ve atletizm branşlarının kombinasyonundan oluşan parkurlarda, Beginner, Scaled ve Advanced kategorilerinde derece elde edebilmek için çiftler halinde yarışıyor. İki gün sürecek olan organizasyonda, dayanışma ve takım ruhuyla hareket eden sporcular, vücutlarının limitlerini zorlayacak.

DENİZ IŞIK: ÜLKEMİZDE CROSSFİT GİDEREK YAYGINLAŞIYOR

Organizasyon hakkında bilgi veren CrosFit Uzmanı Deniz Işık, "Sporcular burada kendilerini test edecekler. Güç, dayanıklılık, kişisel beceri ve takım halinde çalışmayı gerektiren her şey parkurlarda mevcut. Genel bir kondisyon sporu olan CrosFit, sürekli değişken, yüksek yoğunlukta yapılan fonksiyonel hareketler bütünüdür. CrosFit ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir spor dalı olmaya başladı" diye konuştu.



