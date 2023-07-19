Kuruçayspor 2. Amatör Küme Şampiyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 2. Amatör Kümede mücadele eden Kuruçayspor şampiyonluk kupasını Kütahya Amatör Spor Kulübü yönetiminden aldı.

Kuruçayspor, 2022-2023 Tavşanlı Karcan Gübre 2. Amatör Küme Şampiyonu oldu. Kütahya ASKF Başkan Yardımcısı Celalettin Altay ve Yönetim Kurulu Üyesi Alican Uz, şampiyonluk kupasını Kuruçayspo'a takdim etti. Kuruçayspor, antrenörü Hüseyin Şentürk şampiyonluk kupasını kaptan Ramazan Karaduman ve futbolcularla kaldırarak büyük bir sevinç yaşadı. - KÜTAHYA