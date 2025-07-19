Kürek Sporuna İlgi Giderek Artıyor

Kürek Sporuna İlgi Giderek Artıyor
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Dünyanın en eski spor dallarından biri olan kürek, İstanbul'da özellikle Haliç'te yapılan antrenmanlarla daha da popüler hale geliyor. Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü kurucusu ve antrenörlerden yapılan açıklamalarda, kürek sporunun fiziksel ve mental faydaları vurgulanırken, pandeminin ardından bu sporun öneminin arttığı belirtildi.

Dünyanın en eski spor dallarından biri olan küreğe ilgi her geçen gün artıyor.

Balat Kürek ve Kano Spor Kulübü Kurucusu Can Horlu, antrenörlerden Aysun Işık Horlu ve Orhan Gözcü ile sporcu Ali Ömer Yılmaz, AA muhabirine kürek sporunun önemi ve bu spora olan ilginin yükselişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Küreğe 2004 yılında bir beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını belirten Can Horlu, "Hocam 'Küreğe başlamak ister misin?' diye sormuştu. Güreş anladım, gittim. Ondan sonra bir kayıkhaneye gittik. 'Nasıl güreş kulübü?' diye içimden geçirdim. Sonrasında kürek branşı olduğunu anladım. İlk adımım Galatasaray Spor Kulübünde atıldı. Hobi olarak başladığım bu spor, zamanla tutkuya dönüştü." diye konuştu.

Haliç'in durgun suyu ve merkezi konumunun kürek için ideal olduğunu vurgulayan Horlu, "Hem ulaşılabilir hem de İstanbul'un eşsiz manzarası eşliğinde spor yapma imkanı sunuyor. Küreğin popülaritesi de her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Küreğin fiziksel ve mental faydalarına da değinen Horlu, "Kardiyovasküler dayanıklılık sağlıyor, duruş bozukluklarını düzeltiyor. Benim için kürek, hayatımın anlamı. Denizde veya iskelede olmadığım zaman kendimi eksik hissediyorum. Hatta eşimle bu sporda tanıştım" ifadelerini kullandı.

Haliç'te kürek keyfi

Antrenör Aysun Işık Horlu da küreğin pandemi sonrası dönemde daha da öne çıktığını belirterek, "Haliç'in büyüsü eşliğinde spor yapmak ayrı bir keyif. Semtleri suyun üzerinden izlemek, açık havada olmak ruha iyi geliyor. Doktorların da tavsiye etmesi gereken bir spor" dedi.

Antrenör Orhan Gözcü ise küreğin zihinsel rahatlama sağladığını ifade ederek, "Kürek çekerken tüm dertler unutuluyor. Disiplinli çalışıldığında herkesin başarabileceği bir spor." diye konuştu.

Kürek sporcusu Ali Ömer Yılmaz da spora ilk başladığında korktuğunu dile getirerek, "Sonrasında kendime 'Çok keyifli bir spor' dedim. O gün ayakkabılarım çok ıslanmıştı. Kürek zaten dinginlik sporu. Benim tavsiyem sakin kalmaları, kendilerini denizin akışına bırakmaları." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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