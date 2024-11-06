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Kuraşta Lisanslı Sporcu Sayısı 2750'ye Yükseldi

Kuraşta Lisanslı Sporcu Sayısı 2750'ye Yükseldi
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Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, kuraş branşına olan ilginin arttığını ve lisanslı sporcu sayısının 1200'den 2750'ye çıktığını açıkladı. Öztürk, çeşitli turnuvalarda katılımların da arttığını vurgulayarak, kuraşın Türkiye'de daha da gelişmesini hedeflediklerini belirtti.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı Hasan Öztürk, kuraşta gerçekleştirilen turnuvalar ve çalışmalarla 1200 olan lisanslı sporcu sayısının kısa sürede 2 bin 750'ye çıktığını söyledi.

Öztürk, AA muhabirine, judo ve güreşe benzerliğiyle kuraşın bu branşlardan sporcu çektiğini belirtti.

Türkiye'de gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası turnuvaların da kuraşa ilgiyi artırdığını vurgulayan Öztürk, "Federasyonumuza bağlandığında 250 lisanslı sporcusu olan kuraşta, artık tek bir turnuvaya bile 279 sporcu katılıyor. Sene başında 1200 olan lisanslı sporcu sayımızı bugün itibarıyla 2 bin 750'ye çıkarttık. Şu anda 30 ilde kuraş yapılıyor ve sayı hızla artıyor. Ata sporumuz olan kuraşı büyütmekte kararlıyız. Sporcu sayısını ve kulüpleşmeyi artırarak bütün illerde yapılmasını sağlayacağız. İnşallah bundan sonra daha ileri seviyelere gideceğiz." diye konuştu.

Karaman'da 2-3 Kasım'da gerçekleştirilen Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası'na 17 ilden 38 takımın katıldığını anlatan Öztürk, gerçekleştirilen her turnuvanın bir öncekinden daha yoğun katılımlı ve coşkulu geçtiğini dile getirdi.

Başarılı sporcu sayısı artıyor

Öztürk, kuraşı geliştirip kendi federasyonu altında özerk bir hale getirmeyi ve dünya arenasında söz sahibi olmayı amaçladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Türkmenistan'da düzenlenen 14. Dünya Kuraş Şampiyonası'na 4 sporcuyla katıldık. Bunlardan Begüm Naz Doğruyol bronz madalya aldı. Bu sene Edirne'de Avrupa Şampiyonası düzenledik ve Türkiye olarak 35 altın madalyayla ciddi başarı kazandık. Avrupa ve dünyada söz sahibi oluyoruz. Bu sporun en fazla yapıldığı Türki Cumhuriyetler de şampiyonalara katılıyor ve beraber düzenliyoruz. Bunlar branşın büyüdüğünü ve kabuğuna sığmadığını gösterir."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Spor
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