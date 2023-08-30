Kuraların çekilmesine saatler kaldı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Ülkemizi bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. 31 Ağustos Perşembe günü Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak. Grup aşaması için kura çekiminde 32 takım yer alacak.