Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi

Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
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Kuralar çekildi! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi
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Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin, play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası çekildi.

MUHTEMEL RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Feyenoord ile 3 eleme turu ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü oynayacak. Eşleşmenin rövanşı ise 12 Ağustos Salı günü yapılak.

Turu geçen takım, Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İlk maç19-20 Ağustos'ta Kadıköy'de, ikinci maç ise 26-27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPole star:

Avrupa ligindeki rakiplerini yazsaydiniz daha isabetli olurdu, feyenoord u geçebileceğimizi düşünmüyorum...

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Feyenoord’un rakibi demek daha doğru..

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Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarıerkan ballı:

çok güzel rakip çıkmış hazırlık maçında ter attık yedek kadro sevindiler bizi yendiklerinde şimdi onlar portekiz çimlerine gömelim de akılları başlarına gelsin

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