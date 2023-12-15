Haberler ›› Spor ›› Kura çekimine daha aylar var! İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri

Kura çekimine daha aylar var! İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri

15 Aralık 2023 15:46 Güncelleme: 15:49 Abone Ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi, 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak.