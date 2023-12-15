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Kura çekimine daha aylar var! İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi, 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak.

Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.

KURA ÇEKİMİ 23 ŞUBAT'TA

Sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar şöyle;

  • Ajax
  • Real Betis
  • Frankfurt
  • Olympiakos
  • Sturm Graz
  • U.S. Gilloise
  • Maccabi Haifa
  • Servette
  • Molde
  • S.Bratislava
  • Gent
  • Dinamo Zagreb
  • Bodo Glimt
  • Ludogorets
  • Ferencvaros
  • Legia Varşova
Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

slim shady:

Hiçbiri fb ye rakip olamaz. Bir bjklı olarak başarılar dilerim.

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