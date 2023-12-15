Kura çekimine daha aylar var! İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak. Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi, 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak.
Konferans Ligi H Grubu'nu 12 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlar, son 32 turunda play-off oynayacak ve galip gelenler son 16'ya yükselerek Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri olacak.
KURA ÇEKİMİ 23 ŞUBAT'TA
Sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 23 Şubat'ta gerçekleşecek kura çekimi sonucu belli olacak. Son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nden gelen takımlar şöyle;
- Ajax
- Real Betis
- Frankfurt
- Olympiakos
- Sturm Graz
- U.S. Gilloise
- Maccabi Haifa
- Servette
- Molde
- S.Bratislava
- Gent
- Dinamo Zagreb
- Bodo Glimt
- Ludogorets
- Ferencvaros
- Legia Varşova