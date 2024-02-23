Kura çekimi bugün! Fenerbahçe'nin Avrupa'daki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesinden sonra ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertlilerin bu turda karşılaşabileceği takımlar şöyle;

Ajax (Hollanda)

Olympiakos (Yunanistan)

Molde (Norveç)

Sturm Graz (Avusturya)

Maccabi Haifa (İsrail)

Servette (İsviçre)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Union Saint-Gilloise (Belçika)

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi 23 Şubat Cuma günü (bugün) saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Büyük heyecana sahne olacak olan kura çekimi canlı olarak yayınlanacak.

Seri başı takımlar;

Fenerbahçe (Türkiye)

Aston Villa (İngiltere)

Club Brugge (Belçika)

Fiorentina (İtalya)

Lille (Fransa)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

PAOK (Yunanistan)

Viktoria Plzen (Çekya)

Seri başı olmayan takımlar;