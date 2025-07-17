Kur'an Kursu Öğrencilerinin Dostluk Maçı Manisa'da Gerçekleşti

Kur'an Kursu Öğrencilerinin Dostluk Maçı Manisa'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Bereketli ve Bağlıca mahallelerindeki Kur'an kursu öğrencileri düzenlenen halı saha maçında bir araya geldi. Centilmence geçen maç 5-5 eşitlikle sona erdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bereketli ve Bağlıca mahallelerinde eğitim gören Kur'an kursu öğrencileri, düzenlenen halı saha maçında bir araya geldi.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki halı sahada gerçekleştirilen futbol karşılaşmasında, Bereketli Camisi ve Bağlıca Camisi Kur'an kurslarında öğrenim gören öğrenciler centilmence mücadele etti.

Oldukça heyecanlı geçen karşılaşma, 5-5 eşitlikle sona erdi. Dostluğun kazandığı maçta öğrenciler hem eğlendi hem de kaynaşma fırsatı buldu.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Bereketli Camisi İmam Hatibi Ali Arslan ile Bağlıca Camisi İmam Hatibi Bilal Akçam, "Amacımız, gençlerimizi spora teşvik etmek, aralarındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve yeni arkadaşlıkların oluşmasına katkı sağlamaktır." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Diyarbakır'da kutlamadan dönen kadın silahlı saldırıda öldü

Doğum günü dönüşü silahlı saldırı: Genç kadın hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'i istemediler! Liverpool yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyor

Osimhen'i istemediler! Yeni golcüsüne 138 milyon euro veriyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.