Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda finalin adı belli oldu

CHP İl Başkanlığı binası yakınlarında 6 Nisan'da silahla hava ateş ettikten sonra kaçan ve Sultangazi'de yakalanan Emre D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda finalin adı Halkbank - Fenerbahçe HDI Sigorta oldu.

Bursa'nın ev sahipliği yaptığı Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nda 2'nci yarı final karşılaşmasında Ziraat Bankkart'ı 27-25, 17-25, 16-25, 25-22 ve 15-13'lük skorlarla 3-2 mağlup eden Fenerbahçe HDI Sigorta finale yükseldi.