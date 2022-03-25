Muhabirin sorusuyla Kuntz çılgına döndü! Verdiği sert cevapla toplantı buz kesti
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A Milli Futbol Takımı'nın hocası Stefan Kuntz bir gazetecinin, "Portekiz'in 10, bizim 2 pozisyonumuz vardı, ne söylersiniz?" sorusuyla çılgına döndü. Alman hoca, "Ben soruyorum o zaman, siz maçı izlediniz mi? Daha fazla şansımız oldu. Yediğimiz gol aptalcaydı" diye cevap verince toplantı buz kesti.
A Milli Takım, Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası biletini kaçırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşananlar da en az maç kadar konuşuldu.
Bir gazeteci, "Portekiz'in 10, Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Ne söylersiniz?" şeklinde soru yönelti. Alman hoca ise çok sinirlendi, adeta gözlerinden ateş fışkırdı.
Alman teknik direktör, "O zaman sorarım size. Siz maçı izlediniz mi? Ben hiç önemsemiyorum kaç tane gollük şut olduğunu. Bizim Portekiz'den daha fazla şansımız oldu. İstatistiklerle çok ilgilenmiyorum. Takımım ikinci yarıda harika bir oyun ortaya koydu" dedi.
Kuntz yenilen ikinci golde ağır bir hata yapıldığını belirterek, "İlk golü yedikten sonra uyandık. İkinci golü aptalca yedik. 3'lü oynadık, Portekiz çok orta yapıyor. Adam adama oyuna odaklanmadık" cevap verdi.