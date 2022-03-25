Muhabirin sorusuyla Kuntz çılgına döndü! Verdiği sert cevapla toplantı buz kesti

A Milli Takım, Portekiz'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası biletini kaçırdı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşananlar da en az maç kadar konuşuldu.

"NE SÖYLERSİNİZ?"

Bir gazeteci, "Portekiz'in 10, Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Ne söylersiniz?" şeklinde soru yönelti. Alman hoca ise çok sinirlendi, adeta gözlerinden ateş fışkırdı.

"MAÇI İZLEDİN Mİ?"

Alman teknik direktör, "O zaman sorarım size. Siz maçı izlediniz mi? Ben hiç önemsemiyorum kaç tane gollük şut olduğunu. Bizim Portekiz'den daha fazla şansımız oldu. İstatistiklerle çok ilgilenmiyorum. Takımım ikinci yarıda harika bir oyun ortaya koydu" dedi.

"APTALCA GOL YEDİK"

Kuntz yenilen ikinci golde ağır bir hata yapıldığını belirterek, "İlk golü yedikten sonra uyandık. İkinci golü aptalca yedik. 3'lü oynadık, Portekiz çok orta yapıyor. Adam adama oyuna odaklanmadık" cevap verdi.