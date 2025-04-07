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Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti

Küme düşmesi kesinleşen takım lig tarihine geçti
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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham'a 3-1 mağlup olan Southampton, lig tarihinde en erken küme düşen takım unvanını aldı. Southampton, Premier Lig'de bitime 7 hafta kala küme düşen ilk takım olarak tarihe geçti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Tottenham'a 3-1 yenilen Southampton, lig tarihinde en erken küme düşen takım oldu.

Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini Brennan Johnson (2) ve penaltıdan Mathys Tel atarken, Southampton'ın golünü ise Mateus Fernandes kaydetti.

Tottenham'ın puanını 37'ye çıkardığı ligde 10 puanla son sırada yer alan Southampton'ın küme düşmesi kesinleşti. Southampton, Premier Lig'de bitime 7 hafta kala küme düşen ilk takım olarak kayıtlara geçti.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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