Küme düşen Es-Es'in sezon istatistikleri - Haberler

TFF 2. Lig'e 22 puanla son sırada veda ederek 3. Lig'e düşen Eskişehirspor, 34 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son maçında Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, sahadan 6-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Resmi olarak lige veda eden siyah-kırmızılılar gelecek sezon TFF 3. Lig'de mücadele edecek. 2021-2022 sezonunda ligde 34 maça çıkan Eskişehirspor; rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 74 gol gördü. Sezon boyunca 22 puan toplayan Es-Es, eksi 43 averajla ligi tamamladı. Eskişehirspor ligde çıktığı 34 maçın 6'sını kazanırken, 7 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Siyah-kırmızılılar deplasman karşılaşmalarında 1 kez kazanabildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor