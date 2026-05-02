Kuma saplana saplana tezahürat eşliğinde halat çektiler

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 2. Turan Cup Uluslararası Halat Çekme Turnuvası, farklı ülkelerden gelen sporcuların katılımıyla büyük heyecana sahne oldu.

Türkiye Halat Çekme Federasyonu ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 14 ülkeden 220 sporcu katıldı. Turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sudan, Afganistan, Bangladeş, Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Afrika ülkelerinden sporcular mücadele etti. Erkekler, genç erkekler ve karışık kategorilerinde gerçekleştirilen karşılaşmalarda toplam 25 takım dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Uluslararası organizasyona Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir ile Avrupa Halat Çekme Federasyonu Asbaşkanı ve Azerbaycan Halat Çekme Federasyonu Başkanı Elnur Şikaliyev de katıldı.

Turnuva sonrası açıklama yapan Türkiye Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Silifke'de çok güzel bir atmosfer oluştu. 14 ülkeden sporcuları burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Halat çekme sporunun uluslararası alanda gelişmesi adına önemli bir organizasyona imza attık. Sporcular arasında dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi bizim için çok değerli. Avrupa Halat Çekme Federasyonu ile birlikte bu turnuvayı büyüterek devam ettireceğiz. 3. Turan Cup organizasyonu ise Kazakistan'da düzenlenecek." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
