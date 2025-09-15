Haberler

Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia
Haber Videosu

Real Sociedad maçında attığı golle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler hakkında konuşan bir Real Madrid yöneticisi, "Piyasa değeri 100 milyon euroyu aştı" dedi. Xabi Alonso'nun güvenini kazanan milli yıldız, bu sezon 4 maçta 2 gol ve 1 asist üreterek takımın kilit ismi oldu.

Real Sociedad maçında attığı golle bir kez daha gündem olan Arda Güler için Real Madrid yöneticisinden dikkat çeken sözler geldi. Genç yıldızın piyasa değerinin 100 milyon euroyu geçtiği belirtildi.

PERFORMANSI BEĞENİ ALIYOR

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid'in Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Arda Güler, sadece sahada değil kulüp yönetiminde de gündem oldu. Defensa Central'e konuşan bir Real Madrid yöneticisi, milli oyuncunun piyasa değerinin 100 milyon euroyu aştığını söyledi.

XABI ALONSO İLE YENİDEN DOĞDU

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönebileceği konuşulan Arda, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle bambaşka bir seviyeye çıktı. Alonso'nun güvenini kazanan genç futbolcu, Real Madrid'in orta sahasında kilit rol üstlenmeye başladı.

SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon La Liga'da 4 maçta 2 gol ve 1 asist üreten Arda Güler, Real Sociedad karşısında da 44. dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi. İspanyol basını, genç yıldızı manşetlere taşımaya devam ediyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından Beyaz Köşk yeniden satışa çıktı

İstanbul Boğazı'nın en pahalılarından! Beyaz Köşk yeniden satışta
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Hımmm keşke milli takımda da görebilsek paşamızı...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.