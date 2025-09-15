Kulüp yöneticisinden Arda Güler hakkında olay iddia

Real Sociedad maçında attığı golle bir kez daha gündem olan Arda Güler için Real Madrid yöneticisinden dikkat çeken sözler geldi. Genç yıldızın piyasa değerinin 100 milyon euroyu geçtiği belirtildi.

PERFORMANSI BEĞENİ ALIYOR

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid'in Real Sociedad'ı 2-1 mağlup ettiği maçta gol atan Arda Güler, sadece sahada değil kulüp yönetiminde de gündem oldu. Defensa Central'e konuşan bir Real Madrid yöneticisi, milli oyuncunun piyasa değerinin 100 milyon euroyu aştığını söyledi.

XABI ALONSO İLE YENİDEN DOĞDU

Carlo Ancelotti döneminde sınırlı süre alan ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye dönebileceği konuşulan Arda, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle bambaşka bir seviyeye çıktı. Alonso'nun güvenini kazanan genç futbolcu, Real Madrid'in orta sahasında kilit rol üstlenmeye başladı.

SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon La Liga'da 4 maçta 2 gol ve 1 asist üreten Arda Güler, Real Sociedad karşısında da 44. dakikada attığı golle galibiyeti perçinledi. İspanyol basını, genç yıldızı manşetlere taşımaya devam ediyor.