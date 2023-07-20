Kulüp resmen izin verdi! Attila Szalai takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe, Alman ekibi Hoffenheim'in ilgili olduğu Attila Szalai'ye transfer çalışmalarını sürdürmesi için izin verildiğini açıkladı.

Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe, Alman ekibi Hoffenheim'in ilgili olduğu Attila Szalai'ye transfer çalışmalarını sürdürmesi için izin verdi.

KULÜP PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." ifadelerini kullandı.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeyecek.