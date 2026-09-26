Kulalı pehlivan Melih Özdemir, 57 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon oldu

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Kulalı genç pehlivan Melih Özdemir, Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda küçük orta büyük boy kategorisinde şampiyon oldu.

57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonada mücadele eden Kula'nın genç pehlivanı Melih Özdemir, tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Küçük orta büyük boy kategorisinde çayıra çıkan Özdemir, sergilediği başarılı performansla rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Mesut Özdemir'in elde ettiği bu önemli başarı, kariyerinde de yeni bir dönemin kapısını açtı. Genç pehlivan, şampiyonlukla birlikte büyük orta boy kategorisine yükselme hakkı kazandı.

Melih Özdemir'in başarısı, Kula'da yağlı güreşe gönül verenler ve spor camiası tarafından takdirle karşılandı. Kula'nın genç pehlivanı Özdemir, elde ettiği şampiyonlukla hem ilçesinin gururu oldu hem de güreş kariyerinde önemli bir basamağı daha geride bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı