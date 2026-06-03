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Floor Curling Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek

Floor Curling Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecek
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Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcuların katılacağı Küçükler Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 5-7 Haziran'da Sivas Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Türkiye'nin dört bir yanından genç sporcuların katılımıyla düzenlenecek Küçükler Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 5-7 Haziran tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilecek.

Sivas, önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenen Küçükler Floor Curling Türkiye Şampiyonası, 5-6-7 Haziran tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilecek. Şampiyona, Taha Akgül Spor Salonu'nda yapılacak. 3 gün sürecek müsabakalar saat 09.00'da başlayacak.

Türkiye'nin farklı illerinden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada, küçükler kategorisindeki sporcular Türkiye derecesi elde edebilmek için mücadele verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Curling Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek şampiyona, üç gün boyunca sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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