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Küçük taraftar sahaya indi, görevlileri peşinden koşturdu

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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu’nda Kırıkkale FK’nın sahasında Kırşehir FSK’ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sahaya giren küçük taraftar, görevlileri dakikalarca peşinden koşturdu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kırıkkale FK'nın sahasında Kırşehir FSK'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından sahaya giren küçük taraftar, görevlileri dakikalarca peşinden koşturdu.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Kırıkkale FK ile Kırşehir FSK, Başpınar Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Hakemin bitiş düdüğünün ardından tribünden sahaya giren küçük taraftar, görevlileri görünce koşmaya başladı. Oyun alanında uzun süre kaçan çocuk, kendisini yakalamaya çalışan personeli peşinden koşturdu. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından küçük taraftar saha dışına çıkarıldı. Yaşanan anlar tribünlerde renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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