Kubilayhan Yücel: "Kadromuz bu lig için yeterli değil"
Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldukları maç sonrası kadronun yeterliliğine dair eleştirilerde bulundu. Ayrıca, sosyal medyada dolaşan taraftar grubunun devriyle ilgili bilgisi olmadığını belirtti.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, Esenler Erokspor maçının ardından "Kadromuz bu lig için yeterli değil" dedi.
Adana Demirspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 5-0 mağlup oldu. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Kubilayhan Yücel, "Kadromuz bu lig için yeterli değil. Söyleyeceklerim bu kadar" dedi.
Öte yandan Yücel, sosyal medyada dolaşan takımın yeniden taraftar grubuna devriyle ilgili de bir bilgisi olmadığını, resmi açıklamanın kulüp tarafından yapılacağını belirtti. - ADANA