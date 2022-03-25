Kriz giderek derinleşiyor! Kadro dışı kalan Mesut Özil'den ilk açıklama: Antrenmana gelme dediler

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan dün sürpriz şekilde kadro dışı kaldı. Mesut ve Ozan'ın, teknik direktör İsmail Kartal'a karşı forma adaletsizliği yaptığı gerekçesiyle disiplinsizlik yaptığı ifade edildi. Resmi siteden iki futbolcunun kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

"İZİNLİ GÜNÜMDÜ"

Yıldız oyuncu Play Spor'a kadro dışı açıklaması yaptı. Mesut Özil kararın bilgisi dahilinde olmadığını söyledi. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, "Kadro dışı kararından haberim yoktu. Takımın izin günlerinde Almanya'ya gittim. Dönüşte antrenman saati için aradım. 'Senin gelmene gerek yok' yanıtını aldım." açıklamasını yaptı.

"BU İŞLERİN PEŞİNİ BIRAK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'nın olduğu dönemde Galatasaray maçından önce Mesut Özil'e seslenmişti. Başkan Koç FB TV'de, "Mesut'un ticari işlerini bırakıp takıma odaklanması lazım" ifadelerini kullanmıştı.