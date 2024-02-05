Kriket maçında çıkan kavgada 24 yaşındaki bir adam taşlanarak öldürüldü

Hindistan'nın Greater Noida şehrinde oynanan kriket maçında çıkan kavgada 24 yaşındaki bir adam, üç kişi tarafından taşlanarak öldürüldü.

Olay ile ilgili çalışma başlatan polise ekipleri, şuana kadar cinayet ile ile ilgileri olduğu gerekçesi ile bir kaç kişiyi gözaltına aldı.

Polis, kavganın Bisrakh Polis İstasyonu bölgesinde Chipiyana'da gerçekleştiğini belirtti. Şüpheliler, Himanshu, Tinku ve Anshu olarak tanımlandı ve iddiaya göre Sumit Singh'i taş ve tuğlalarla saldırdı.

Sumit, kendisine saldıran adamlardan kaçtığı sırada bir çukura düştü. Saldırganlar hendeğe düşen Sumit'i kafasına taş ve tuğlalar ile vurarak öldürdü.

Polis, saldırganların yakalanması ve cinayetin arkasındaki sebebi bulmak için çalışmalarına devam ediyor.