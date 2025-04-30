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Kramponu çıkan futbolcunun yalın ayakla attığı gol ağızları açık bıraktı

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Ankara 1. Amatör Lig mücadelesinde, Kalecikspor forması giyen Burundili futbolcu Omar Nzeyimana, kramponunun ayağından çıkmasının ardından Çamlıderespor ağlarına müthiş bir gol attı.

Ankara 1. Amatör Lig'de oynanan Kalecikspor-Çamlıderespor mücadelesi, sahada yaşanan sıra dışı bir anla hafızalara kazındı. Karşılaşmada Kalecikspor'un Burundili futbolcusu Omar Nzeyimana, adeta bir futbol mucizesine imza attı.

KRAMPONU ÇIKTI, GOL GELDİ

Maçın kritik anlarında Çamlıderespor kalesine doğru hücum eden Nzeyimana'nın ayağındaki krampon, pozisyon esnasında fırladı. Ancak bu talihsizliğe rağmen hız kesmeyen futbolcu, yalın ayakla topu ağlara göndererek inanılmaz bir gole imza attı.

FUTBOLSEVERLERDEN TAM NOT

Nzeyimana'nın bu olağanüstü çabası ve attığı gol, tribünlerde ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Futbolseverler, mücadele azmini ve yeteneğini takdir ederek Burundili futbolcuyu alkışlarla onurlandırdı.

Kramponu çıkan futbolcunun yalın ayakla attığı gol ağızları açık bıraktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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