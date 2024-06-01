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Kral Kupası'nda mutsuz son! Jesus'un takımına kaybeden Ronaldo hüngür hüngür ağladı

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Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ve Al Nassr karşı karşıya geldi. Normal süre ve uzatmalar 1-1 sona eren maçta penaltılara geçildi. Penaltı atışlarını 5-4 kazanan Al Hilal, Kral Kupası'nın sahibi oldu. Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, maçın ardından gözyaşlarına boğuldu. Ronaldo'nun o anları kısa sürede viral oldu.

Suudi Arabistan Kral Kupası finalinde Al Hilal ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı.

AL HİLAL KUPAYI KAZANDI

Al Hilal, 7. dakikada Aleksandar Mitrovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Al Nassr, Ayman Yahya'nın 88. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi. Al Hilal, penaltı atışlarında rakibini 5-4 mağlup ederek lig kupasının ardından Kral Kupası'nı da müzesine götürdü.

RONALDO HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Zorlu müsabakanın ardından Al Nassr'ın dünyaca yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı. Ronaldo, hüngür hüngür ağladı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan Al Nassr Al Hilal Spor Dünya Haberler

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