Köyceğizli güreşçi Çomak Türkiye üçüncüsü oldu

Kars'ta yapılan U15 Kızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 54 kilo da güreşen Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ve Milas Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ayça Çomak Türkiye üçüncüsü oldu. Yarı finale kadar hiç puan vermeden, toplam altı maçtan beş maçını tuşla alan sporcu Ayça Çomak; yarı finalde sayı farkıyla mağlup olup müsabakayı üçüncü olarak tamamladı. Güreşçi Ayça Çomak, 03-18 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de yapılacak olan milli takım kampına katılacak. Güreş Antrenörü Elis Yıldız sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Bizlere bu yolda destek olan ve her zaman yanımızda olan Sayın Köyceğiz Kaymakamımız Mert Kumcuya, Köyceğiz Gençlik ve Spor ilçe Müdürümüz Mehmet Kaleli'ye ve yanımızda olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Özellikle sporcularımın ailelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı