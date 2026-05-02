Köyceğizli güreşçi Çomak Türkiye üçüncüsü oldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden Ayça Çomak 54 kilo da güreşerek Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Kars'ta yapılan U15 Kızlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 54 kilo da güreşen Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü ve Milas Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Ayça Çomak Türkiye üçüncüsü oldu. Yarı finale kadar hiç puan vermeden, toplam altı maçtan beş maçını tuşla alan sporcu Ayça Çomak; yarı finalde sayı farkıyla mağlup olup müsabakayı üçüncü olarak tamamladı. Güreşçi Ayça Çomak, 03-18 Mayıs tarihleri arasında Edirne'de yapılacak olan milli takım kampına katılacak. Güreş Antrenörü Elis Yıldız sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Bizlere bu yolda destek olan ve her zaman yanımızda olan Sayın Köyceğiz Kaymakamımız Mert Kumcuya, Köyceğiz Gençlik ve Spor ilçe Müdürümüz Mehmet Kaleli'ye ve yanımızda olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Özellikle sporcularımın ailelerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Okan Buruk'un abisi Fuat Buruk, kardeşinin Galatasaray'daki geleceğini açıkladı

Abisi, önümüzdeki yıl çalıştıracağı takımı ilan etti
Macaristan'ın yeni lideri Magyar'dan tartışmalı atama! Eniştesini adalet bakanı yaptı

16 yıllık iktidarı deviren lider eniştesini Adalet Bakanı yaptı
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...