Haberler

Plaj Hentbolu Köyceğiz'de tüm heyecanı ile devam ediyor

Plaj Hentbolu Köyceğiz'de tüm heyecanı ile devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Köyceğiz'de düzenlenen 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası'nda 22 takım ve 320 sporcu mücadele ediyor. Final maçı 5 Temmuz'da yapılacak.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Üniversiteler Arası 29. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası tüm heyecanı ile devam ediyor.

Köyceğiz Delta Plajı'nda 1 Temmuz'da başlayan 29. Üniversiteler arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası'nda 18 üniversite ve 4 açıktan olmak üzere 22 takım 320 sporcu mücadele ediyor. Müsabakalar sabah saat 10.00'da başlıyor 12.00'da tamamlanıyor. Öğleden sonra ise saat 17.00'da başlıyor 20.00'da sona eriyor. Müsabakalarda sporcular sıcak havaya rağmen üstün performans sergiliyorlar. Müsabakalar heyecanla izleniyor. Oyuncular maç saatleri dışında Köyceğiz'i gezme fırsatı buluyor. Türkiye Üniversiteler Arası 29. Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Turnuvası; 5 Temmuz'da final maçı ve ödül töreni ile sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kolombiya tek golle kupadaki yoluna ''devam'' dedi

Acı hüsran! Rakip kaleye 1 isabetli şut bile çekemeden elendiler
Son konuşmasında 'Kayserili biriyle birlikteyim' diyen Sudenaz'dan 3 gündür haber yok

Sudenaz'dan 3 gündür haber yok! Son sözleri babasını korkutuyor
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti

Bir görüntü daha! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret