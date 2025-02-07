Köyceğiz’de Kano İl Birinciliği Yarışmaları Tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2024-2025 Okul Sporları Kano İl Birinciliği yarışmaları ödül töreni ile sona erdi.

Köyceğiz Gölü'nün eşsiz doğasında düzenlenen Kano Okul Sporları Küçük, Yıldız ve Genç A Kızlar-Erkekler İl Birinciliği yarışları büyük heyecana sahne oldu. Okul Sporları Kano İl Birinciliği müsabakalarında Köyceğizli sporcular önemli başarılara imza attı. 2024-2025 Okul Sporları Kano İl Birinciliği Gençler, Yıldızlar ve Küçükler sonuçları ise şöyle oluştu:

Genç Erkekler: 1. Yiğit Gürbüz - Köyceğiz Ş.O.H. Denizcilik MTAL, 2. Derin Emre Gezer - Köyceğiz Ş.O.H. Denizcilik MTAL, 3. Aziz Rüzgar Doğan - Menteşe TOBB Fen Lisesi, 3. Ömer Akad Bakırcı - Köyceğiz Fen Lisesi

Genç Kadınlar: 1. Gökçe Nazlı Çevik - Özel Ortaca Çözüm Anadolu Lisesi, Yıldız Erkekler: 1. Poyraz Yıldırım - Köyceğiz Atatürk Ortaokulu, 2. Nevzat Eren Çakmak - Köyceğiz Atatürk Ortaokulu, 3. Mete Alp İleri, 3. Kıvanç Mert Bilen - Köyceğiz Atatürk Ortaokulu, Yıldız Kadınlar: 1. Zeynep Ada Bilen - Köyceğiz Atatürk Ortaokulu, 2. Rukiye Ruken Keleş - Köyceğiz Atatürk Ortaokulu, Küçük Erkekler: 1. Sarp İleri - Özel Ortaca Final Ortaokulu, 2. Diren Keleş - Köyceğiz Atatürk Ortaokulu - MUĞLA