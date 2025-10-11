Köyceğiz'de Amatör Spor Haftası Coşkusu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüş ve çeşitli etkinliklerle spora ve sağlıklı yaşama dikkat çekildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu iş birliğinde düzenlenen "Amatör Spor Haftası" heyecanı tüm Türkiye'de olduğu gibi Köyceğiz'de de yaşandı. Amatör Spor Haftası kutlama programı kortej yürüyüşü ile başladı. Saat 10.30'da Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş Atatürk Kordonu Fuar Alanı'nda sona erdi. Fuar alanında amatör spor dallarının tanıtımının yapıldığı mini sahalarda etkinlikler gerçekleştirildi. Voleybol, hentbol, masa tenisi, bocce, ok uçurma, tenis, bilek güreşi, taekwondo, kick boks ve halat çekme gibi spor dallarında müsabakalar yapıldı. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Amatör Spor Haftası sebebi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak sporcular ve vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede bulunan amatör spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinliklerde amatör spor dalları tanıtılarak 7'den 77'ye Herkes İçin Spor vurgusu ön plana çıkarıldı. Etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. - MUĞLA